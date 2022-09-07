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07 Eylül 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 17:30:00

Mutluluğa drone gölgesi

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Emel ve Ulaş A. Çiftinin en mutlu günü drone yüzünden kabusa döndü. Gelin alma sırasında çekim yapan drone konukların üzerine düştü. Ardından tüm çekim bir arıza nedeniyle silindi. Çiçeği burnunda çift, şimdi hukuk mücadelesi veriyor.

Emel ve Ulaş A. Çiftinin en mutlu günü drone yüzünden kabusa döndü. Gelin alma sırasında çekim yapan drone konukların üzerine düştü. Ardından tüm çekim bir arıza nedeniyle silindi. Çiçeği burnunda çift, şimdi hukuk mücadelesi veriyor.

ARALARINDA SÖZLEŞME YAPILMIŞTI

Düğün günü gelin almadan düğün bitimine kadar her anlarını ölümsüzleştirmek isteyen Emel ve Ulaş A. Çifti bir drone firmasıyla anlaştı. 'En mutlu günümüz kabusa döndü' diyen çiftin başına gelmeyen kalmadı. Çift, 25 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek düğün törenleri için Alfa Reklam Sanayi ve Ticaret AŞ adlı fotoğrafçılık firmasıyla yazılı bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede Emel A.'nın evinden çıktığı andan düğün organizasyonunun yapıldığı yere gidiş anına kadar drone ve fotoğraf çekimi yapılacaktı.

GELİN EVİNDEN ÇIKARKEN KARMAŞA

Emel-Ulaş A. çifti, sözleşmenin ardından fotoğraf şirketine 3 bin 500 lira ücret ödedi. İddiaya göre sözleşmedeki yükümlülüğünü yerine getirmeyen fotoğraf firması, Ulaş A.'nın düğünden önce ailesi ve yakınlarıyla olan fotoğrafları teslim etmedi. Emel A.'nın evden çıktığı (gelin alma) andan itibaren drone çekimi yapılmadı. İddiaya göre, drone cihazı, gelin evden çıkarıldıktan bir süre sonra, evin önünde bekleyen düğün davetlilerinin üzerine düştü. Çift, bu fotoğraf şirketine 25 bin liralık tazminat davası açtı.

Emel-Ulaş A. çifti, 'O günü tekrar yaşamamız mümkün değil ve elimizde tek kare görüntü yok, drone kabusu yaşattılar bize' dedi.

FOTOĞRAF ŞİRKETİ: "ÇEKİMLERİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİK"

Davaya cevap veren fotoğraf şirketi ise, üzerine düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiklerini belirterek davanın reddini istedi. Ulaş-Emel A. çiftinin ileri sürdüğü iddiaların dramatize edildiğini ve yanlış aktarıldığını cevap dilekçesinde belirten davalı fotoğraf şirketinin avukatı, "Sadece evin önünde dron çekimi sırasında bir aksaklık yaşanmıştır. Dronun düşmesi sonucu fotoğraf firması derhal yenisinin getirilip çekim yapılmasını teklif etmiş, ancak davacılar bunu reddetmiştir. Ancak düğün boyunca yeni bir dron ayarlayan fotoğraf firması, çekimlerini eksiksiz ve özenli yerine getirmiştir. Dronun davetlilerin üzerine düştüğü iddiası asılsızdır. Aile fotoğraflarının olmadığı iddiası da gerçek dışıdır. Aksine dronun düşmesi sonucu 17 bin lira zarara uğrayan müvekkil firmadır. Bu nedenle davanın reddini istiyoruz" dedi.

Neslihan KESKİN

Etiketler : MUTLULUĞA DRONE GÖLGESİ Emel ve Ulaş A. Çifti Dron
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