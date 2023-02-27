Mutlu yarınlar için kalplere dokunuyorlar

Kastamonu Belediyesi tarafından Belediye Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte palyaçolar, yüz boyama sanatçıları, balon ustaları, eğiticiler, tiyatro, müzikli eğlence ve sihirbazlık gösterileriyle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Hem ailelerin hem de çocukların moral bulduğu eğlencede, Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından etkinliğe katılan ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verilerek balon dağıtıldı. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Depremzede vatandaşlarımız için karınca kararınca bizler de bir şeyler yapma gayreti içindeyiz" diye konuştu.