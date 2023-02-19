Mutlu ederken mutlu oluyor

Kastamonu'ya gelen depremzedelerin bir bölümü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yolkonak Gençlik Kampı'na yerleştirildi. Depremzedeler arasında yer alan kadın kuaför Goncagül Aydınlı, diğer depremzedelere moral vermek amacıyla ücretsiz saç bakımı yapıyor.



Kuaför Goncagül Aydınlı, "4 yıldır kuaförlük yapıyordum. Burada da bir yardımım dokunsun istedim. Küçük kardeşlerimizin, annelerimizin, ablalarımızın saçını yapıyorum. Saç yapmak bana ve onlara iyi gelecek" dedi.