Mutlu eden temsili düğün... Gelinlik hayali engel tanımadı

Anne Zubeyde Çelikkurt ile ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Çelikkurt, "Evde ikimiz yaşıyoruz. Kızım gelin olmayı, gelinlik giymeyi ve evlenmeyi çok istiyordu. Evlenemediği için mutlu olsun diye bu düğünü yaptık. Hem düğünü hem de onun gönlünü yaptığım için çok mutluyum. Onu da mutlu ettiysem ne mutlu bana" dedi.

TEMSİLİ DÜĞÜN GERÇEĞİ ARATMADI

Aydın'ın İncirliova ilçesi Kırsal Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Gamze Çelikkurt, babasını 2004 yılında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti. Annesi Zubeyde Çelikkurt (62) ile yaşamını sürdüren 39 yaşındaki Gamze, son yıllarda gelinlik giyme hayali kurmaya başladı. Kızının isteğini kırmayan anne Çelikkurt, yakınlarıyla temsili bir kına gecesi ve düğüne karar verdi. Her ayrıntının düşünüldüğü temsili düğün öncesi kuaförde hazırlanan Gamze, gelin arabasıyla düğün organizasyonunun yapıldığı evinin önüne getirildi.

EVLENEN ARKADAŞLARINA ÖZENMİŞ

Temsili düğünde halay çekilip kına yakıldı. Pastanın da kesildiği törende, takı merasimi dahi yapıldı. Hayalini kurduğu gelinliği giymenin mutluluğunu yaşayan Gamze, yakınlarıyla dans ederek, müzik eşliğinde eğlendi. Genç kız, bölgede yapılan 'Gelin testisi kırma' adetini de yerine getirdi. Damat yerine annesinin oturduğu sandalyenin etrafında tur atan Gamze testiyi kırdı. Arkadaşları evlendikten sonra böyle bir isteğinin oluştuğunu dile getiren Gamze, "Mutluyum. Gelinliğimi giydim, kuaföre gittim, süslendim. Takım yapıldı, oynadım" diye konuştu.