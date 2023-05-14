Mutlu ailem ve canım annem

Aile kurumunun en önemli niteliği, sevgi odaklı bir ilişkiler dünyası olmasıdır. Bu yönüyle aile, bireyleri sevgi ve şevkatle toplumsal hayata hazırlayan bir okuldur. Bireylerin aile çatısı altında, huzurlu bir ortamda iyi yetişmesi, toplum için de hayati önem taşır. Çünkü ailenin huzuru ve mutluluğu, toplumun huzur ve mutluluğu demektir. Aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için aile bireylerinin davranışları ve aileye gösterdikleri özen çok önemlidir.



Sağlıklı aile sağlıklı karı-koca ilişkisiyle başlar.

'Çocuklar Anne – Babanın aynasıdır.' Çocuklar sosyalleşmeyi, iletişim kurma yöntemlerini ve toplumsal değerleri ailelerinden öğrenmektedir. Çocuklar stresle baş etme yöntemlerini, çatışma çözümleme becerilerini, engelleme davranışı gibi olumsuzluklar karşısında nasıl tepki vereceklerini, çoğunlukla anne babalarının tepkilerine dayanarak öğrenirler. Bu nedenle çocukların yanında eşler arasında yaşanan muhtemel problemler mutlaka çocuğun yanında da çözüme ulaştırılmalıdır. Çünkü çocuklar iletişim ve çatışma çözme konusundaki becerilerini ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenirler. Bu nedenle sağlıklı aileler çatışmaları fırsata çevirirler. Problemleri açıkça tartışabilirler.

Doğru iletişim mutlu aile demektir.

Sağlıklı ve mutlu aile üyeleri birbirlerinin en yakın arkadaşlarıdır ve her şeyi konuşabilirler; buna hayal kırıklıkları, korkular, sevinçler, neşeler, hayaller dahildir. Birbirlerine duygu ve düşüncelerin hususunda açık ve net yaklaşırlar; bu duygularını korkmadan, çekinmeden ifade ederler. Aile üyeleri birbirlerini destekleyici ve dinleyici olarak, eleştirmeden ve yargılamadan üyeler birbirlerinin yanlarında olurlar. Sağlıklı aile de açık iletişim vardır. Herhangi bir problem veya sorunla karşılaştıkları zaman akılcı davranırlar. İyi bir iletişim, mutlu aile olmak için ilk atacağınız adım olmalıdır.

Mutlu bir ailenin oluşmasında, annenin rolü oldukça önemlidir. Anneler, ailede sevginin, saygının ve anlayışın temelini oluşturan kişilerdir.

Annelik, büyük bir fedakarlık ve sabır gerektirir. Anneler, çocuklarının ihtiyaçlarını anlamak, onlara rehberlik etmek, korumak ve desteklemek için var güçleriyle çalışırlar. Aynı zamanda, aile içindeki dinamikleri dengelemeye yardımcı olur ve aile üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Anneler ayrıca, çocuklarına değerli yaşam dersleri öğretirler. Çocuklarının kişisel gelişimlerine yardımcı olmak için çaba sarf ederler ve onların mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat sürdürmelerine destek olurlar.

Mutlu bir ailede, annelerin sevgi dolu yaklaşımları, aile üyeleri arasındaki bağların güçlenmesine yardımcı olur. Aile içinde sevgi ve saygı temelinde bir ortam oluşturarak, herkesin birbirine güvenmesini ve birbirine saygı duymasını sağlarlar.

Annelerin sevgi dolu yaklaşımları ve fedakarlıkları, mutlu bir ailenin oluşmasında çok önemlidir.

Onların rolü, ailenin her bir bireyinin mutluluğuna katkıda bulunur.

Sevgili anneler,

Bugün Anneler Günü ve ben sadece hayatımın en değerli varlığı kendi anneme ve kendime değil, tüm annelere bir mesaj göndermek istedim. Sizler hayatımızın en değerli varlıklarısınız ve her biriniz özel ve önemli bir yere sahipsiniz.

Sizler, sabahları uyanıp yüzümüzü güldüren, bizi güvende hissettiren ve her zaman yanımızda olan güçlü kadınlarınızsınız. Bizleri büyütmek, sevginizi vermek, bizi eğitmek ve desteklemek için her zaman çaba gösterdiniz.

Bu özel gün, sizlerin sevgi ve fedakarlıklarını kutlamak için bir fırsattır. Sizler, her zaman bize en iyisini vermek için mücadele eden, bize yol gösteren ve bize sonsuz bir sevgi veren kişilersiniz.

Bu Anneler Günü'nde, sizi sevgimizle kucaklamak ve size minnettarlığımızı göstermek istiyoruz. Sizler hayatımızın anlamı ve bize güç veren ışığı olmaya devam edeceksiniz.

Tüm annelerin ve anne yüreği taşıyan herkesin Anneler Günü kutlu olsun! Sizleri seviyoruz ve minnettarız!

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı