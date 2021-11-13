Mutfakta liseli abiler var

Ağrı'da ilk ve ortaokuldaki 1272 çocuğa öğle yemeği hazırlayan Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu sayede okulun döner sermayesinden aylık 900 lira kazanıyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek "Öğrencilerimiz hem ara eleman olarak liseyi bitirdikten sonra piyasada daha çabuk iş bulma adına yetişmiş oluyorlar hem de harçlık kazanıyor" diyor.