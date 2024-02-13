Mutfakta depremzede terapisi

YEMEK YAPMAK TERAPİ GİBİ



Depremin yıkıma yol açtığı Hatay ve Kahramanmaraş'tan Mardin'e gelen Sakine Yücesoy, Zeynep Secer ve Mehtap İnce, sosyal sorumluluk projesi kapsamında açılan ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek hizmeti de sunulan restoranda istihdam edildi. Restoranda aşçı yardımcısı olarak çalışan Sakine Yücesoy "Benim için mutfakta olmak, yemek yapmak terapi gibi. Burada olmaktan mutluyum" dedi.

İYİ BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ



Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği Başkanı Hülya Çelebioğlu, "Restoranımızda 3 depremzedeyi istihdam ettik. Antakya ve İskenderun ile Kahramanmaraş'tan gelmişlerdi. Evleri tamamen yıkılmış ve yeniden bir hayat kurmak üzere Mardin'e gelmişlerdi. Kadınlar hem kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele ediyor hem de insanlara destek sağlayıp, dayanışma için de çalışma yürütüyor.

Depremde her şeylerini kaybettiklerini ifade eden Sakine Yücesoy, "Mutfakta bir şeyler yapmak bana çok iyi geldi. Burada kendimi buldum. Sevgimizi katarak yemek hazırlıyoruz" dedi.