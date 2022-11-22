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22 Kasım 2022 Salı 00:56:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 00:56:00

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasak

Kaynak: DHA

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Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke geneli ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği kaydedilen açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirildi.

Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 21 Kasım saat 00.01'den 27 Kasım saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

Etiketler : muş eylem yasak valilik
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