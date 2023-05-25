Muş'ta sağanak sele döndü: 1 ev yıkıldı, 6 evi su bastı

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çukurbağ köyünün içinden geçen Yazla Deresi taştı.

Taşma sonucu bir ev yıkıldı, su basan 6 evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sel suları nedeniyle bir araçta hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü.

Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

Vatandaşlar ise su altında kalan eşyalarını çıkarmaya çalıştı.

Köy muhtarı Cahit Biter, gazetecilere, öğleden sonra yağışın etkili olduğunu söyledi.

Köyde 7 evin hasar gördüğünü ifade eden Biter, şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun, can kaybı yok ama mal kaybı oldu. Bir ev yıkıldı, bir araç hasar gördü. Televizyon, buzdolabı gibi ev eşyaları su altında kaldı. Sağ olsun valimiz aradı, bize yardımcı oldu, AFAD ve jandarma ekipleri köye geldi. Teşekkür ederiz. Yarın da köyde hasar tespiti yapılacak. Şimdiye kadar köyümüzde böyle bir olay yaşanmamıştı. Yağış çok olunca köyümüzdeki dere taştı."

Evinde ve aracında hasar oluşan Habip Demir ise yağıştan dolayı köyden geçen derenin taştığını belirterek, "Evler su altında kaldı. Çamur ve balçıklar oluştu. Çok şükür bir can kaybı olmadı ama mala zarar geldi. Kapının önündeydik bir anda sel gelince yapacak bir şey yoktu. Sadece izledik" dedi.