VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
KKTC'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
"Özdağ, göçmenlerin gönderilmesi ile ilgili bakanlık istedi"
Roma'da Mourinho UEFA Avrupa Ligi finaline odaklandı
Londra'da Başbakanlık binasının ön kapısına otomobil çarptı
25 Mayıs 2023 Perşembe 21:35:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 21:35:00

Muş'ta sağanak sele döndü: 1 ev yıkıldı, 6 evi su bastı

Kaynak: AA

ABONE OL

Muş merkeze bağlı bir köyde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir ev yıkıldı, 6 evi su bastı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çukurbağ köyünün içinden geçen Yazla Deresi taştı.

Taşma sonucu bir ev yıkıldı, su basan 6 evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sel suları nedeniyle bir araçta hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü.

Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

Vatandaşlar ise su altında kalan eşyalarını çıkarmaya çalıştı.

Köy muhtarı Cahit Biter, gazetecilere, öğleden sonra yağışın etkili olduğunu söyledi.

Köyde 7 evin hasar gördüğünü ifade eden Biter, şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun, can kaybı yok ama mal kaybı oldu. Bir ev yıkıldı, bir araç hasar gördü. Televizyon, buzdolabı gibi ev eşyaları su altında kaldı. Sağ olsun valimiz aradı, bize yardımcı oldu, AFAD ve jandarma ekipleri köye geldi. Teşekkür ederiz. Yarın da köyde hasar tespiti yapılacak. Şimdiye kadar köyümüzde böyle bir olay yaşanmamıştı. Yağış çok olunca köyümüzdeki dere taştı."

Evinde ve aracında hasar oluşan Habip Demir ise yağıştan dolayı köyden geçen derenin taştığını belirterek, "Evler su altında kaldı. Çamur ve balçıklar oluştu. Çok şükür bir can kaybı olmadı ama mala zarar geldi. Kapının önündeydik bir anda sel gelince yapacak bir şey yoktu. Sadece izledik" dedi.
Etiketler : Muş Sağanak dere
İş toplantısı

İş toplantısı
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
Gençlere tavsiye verdi

Gençlere tavsiye verdi
Doğum günü buluşması

Doğum günü buluşması
Üvey annenin izni olmadan söyleyemem

Üvey annenin izni olmadan söyleyemem
Aşka Vuruk

Aşka Vuruk
‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı

‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Kendisine güveniyor

Kendisine güveniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX