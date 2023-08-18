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18 Ağustos 2023 Cuma 00:40:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 00:40:00

Muş'ta 6 araç birbirine girdi: 3 ölü, 8 yaralı

Kaynak: AA

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Muş'ta zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Muş-Bingöl kara yolunun 8. kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğin kontrollü sağlandığı yolda, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Etiketler : muş trafik kazası ölü yaralı
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