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02 Mart 2024 Cumartesi 08:53:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 08:53:00

‘Müslüm Baba' adını taşıyan müzede anıldı

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Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından anıldı.

Arabesk müziğinin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından anıldı.

Ziyaretçiler, sanatçının bal mumundan heykeli, taş plakları, güneş gözlüğü, tespihi, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları, kıyafetleri ve ayakkabıları gibi çok sayıda özel eşyasını görme imkanı buldu.

Etiketler : şanlıurfa müze müslüm gürses vefat
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