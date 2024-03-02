‘Müslüm Baba' adını taşıyan müzede anıldı

Arabesk müziğinin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından anıldı.

Ziyaretçiler, sanatçının bal mumundan heykeli, taş plakları, güneş gözlüğü, tespihi, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları, kıyafetleri ve ayakkabıları gibi çok sayıda özel eşyasını görme imkanı buldu.