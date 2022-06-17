Musiki eşliğinde masal etkinliği

Bingöl'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için hazırladıkları "Zazaca Masallar" projesini etkinliğe dönüştüren Mevlana Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, vatandaşları, erbane, darbuka ve def eşliğinde masallarla buluşturuyor. Büyük ilgi gören, 7'den 77'ye her yaştan vatandaşı buluşturan etkinlikte katılımcılar anlatılan masallarla kimi zaman hüzünlenirken, eğlenceli zaman da geçiriyor.

