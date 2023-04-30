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Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor
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30 Nisan 2023 Pazar 00:35:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 00:35:00

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için ekipler, su altı arama cihazı ve sondalama yöntemiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır'dan geldikleri araçla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Baran Aslantaş, Azad ve Mehmet Can Demiral'ın aranmasına 9 gündür devam ediliyor.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan 1200 kişi katılıyor.

Bölgede koordineli çalışma yapan ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.

Botlar yardımıyla çay ve baraj gölüne açılan ekipler, su altında sondalama tekniğiyle inceleme yapıyor. Bazı gönüllüler de Munzur Çayı'nın kıyı kesimlerini kontrol ederek kayıp 3 genci bulmaya çalışıyor.

Jandarma ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da belirledikleri alanlara dalış gerçekleştiriyor.

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmüş, sürücünün yanı sıra araçtaki Azad ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 gencin bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Etiketler : Munzur Çayı Jandarma Diyarbakır
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