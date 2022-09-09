Münüre Nine'nin ‘Kalp Yazısı'

BAŞARACAĞINA İNANIYORDU

Kırıkkale'de yaşayan 72 yaşındaki Münüre Taşoğlu küçük yaşta annesini kaybedince kardeşlerine bakmak zorunda kaldı. Hiçbir zaman okula gidemedi, okuma yazmayı öğrenemedi. Fakat hep okumayı hayal etti, kalbinden dökülen mısraları komşu çocuklarına söyleyerek kaleme almalarını sağladı.

Günün birinde mutlaka okuma yazma öğrenip şiir kitabı çıkartacağına inanıyordu.

Beklediği fırsat 3 yıl önce Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan kursla birlikte karşısına çıktı.

YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

'7 yaşında bir çocuk gibi heyecanla kursa koştum' diyen Münüre Taşoğlu "Okuma yazma bilmemenin zorluklarını anlatamam. Hastaneye gidiyorsun, orada ismin yazıyor bilemiyorsun. Markete gidiyorsun fiyatları bilemiyorsun. Eve faturalar geliyor okuyamıyorsun" dedi. "Kalp Yazısı" isimli şiir kitabını çıkardığını anlatan Münüre Nine, şunları kaydetti: "Bir de hayatımı yazdığım kitabım çıkacak. Sonra da askerlere, şehitlere yazdığım bir kitabım daha çıkacak" diye konuştu.