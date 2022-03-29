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29 Mart 2022 Salı 19:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 19:00:00

Muhtarlıkta 'hazine' avı

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Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun Köyü'nün muhtarı, muhtarlığın bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü. En çok kitap okuyana tablet vaadinde bulundu. İki ayda 35 kitap okuyan Esra Tutuş tableti kaptı.

TOPLAM 3 BİN KİTAP BİRİKTİ

Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun Köyü'nün muhtarı Hakan Vural, köy çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hizmet bürosunun bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü. Sosyal medya desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanından kitap gelmesini sağlayan muhtar Vural, kütüphanede 3 bin kitap olmasını sağladı.

Sosyal medyadan yaptığı çağrılarla ülkenin dört bir yanından kitap desteği aldığını dile getiren muhtar Hakan Vural, "Bu duyarlı insanlarımızın isimlerini yaprak şeklinde hatıra olarak asarak dilek ağacımızda yaşatıyoruz" dedi.

KÜTÜPHANEDEN ÇIKMIYORLAR

Sonra da bir kampanya düzenlemeye karar verdi. 'En çok kitap okuyana tablet ve eğitici oyuncaklar vereceğini' duyurdu. Zaten kütüphaneden çıkmayan çocuklar daha da hevesli şekilde kitap okudu. İlk tabletin sahibi iki ayda 35 kitap okuyan Esra Tutuş adlı öğrenci oldu. Esra "Kitap okuma, derslerimize de katkı sağlıyor" dedi.

Etiketler : şırnak muhtar kütüphane
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