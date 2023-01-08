Muhabbet kuşları da depresyona giriyor

Soğuk algınlığı, astım, ishal, bronşit gibi rahatsızlıklar sadece insanlara özgü değil. Muhabbet kuşlarının da bu tarz hastalıklara yakalandığı hatta depresyona bile girebildikleri ortaya çıktı. Uzmanlar iyi bir bakımla 11-12 yıl yaşayan muhabbet kuşlarının keyif durumlarına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

