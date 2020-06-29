29 Haziran 2020 Pazartesi 07:50:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 07:50:00
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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