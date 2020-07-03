03 Temmuz 2020 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 14:24:00
Muğla'da mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı.
Bozburun Mahallesi açıklarında karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.
Bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, 17 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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