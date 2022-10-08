Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada 2400 yıllık oda mezar bulundu

Meşelik Mahallesi'nde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna bir taş takıldı.

Taşı kontrol eden Karabacak, bunun bir mezara ait olduğunu düşünerek durumu Milas Müzesi yetkililerine bildirdi.

Tarlaya gelen müze görevlileri, burada kurtarma kazısı başlattı.

Kazı sonucunda, Helenistik döneme ait olduğu ve 2400 yıl öncesine tarihlendiği düşünülen oda mezar bulundu.

Tarladaki kurtarma kazılarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.