Muğla'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.00'da meydana gelen depremin yerin 54.16 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi
#DEPREM&MDASH; AFAD DEPREM (@DEPREMDAİRESİ) APRİL 26, 2023
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BÜYÜKLÜK:5.0 (MW)
YER:EGE DENİZİ -[110.19 KM]DATÇA (MUĞLA)
TARİH:2023-04-26
SAAT:23:00:35 TSİ
ENLEM:36.297 N
BOYLAM:26.32 E
DERİNLİK:54.16 KM
DETAY:HTTPS://T.CO/QYWWNTP3XX@AFADBASKANLİK @TRTHABER @ANADOLUAJANSİ
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