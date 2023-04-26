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26 Nisan 2023 Çarşamba 23:23:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 23:23:00

Muğla'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 23.00'da meydana gelen depremin yerin 54.16 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi

#DEPREM
*
BÜYÜKLÜK:5.0 (MW)
YER:EGE DENİZİ -[110.19 KM]DATÇA (MUĞLA)
TARİH:2023-04-26
SAAT:23:00:35 TSİ
ENLEM:36.297 N
BOYLAM:26.32 E
DERİNLİK:54.16 KM
DETAY:HTTPS://T.CO/QYWWNTP3XX@AFADBASKANLİK @TRTHABER @ANADOLUAJANSİ

&MDASH; AFAD DEPREM (@DEPREMDAİRESİ) APRİL 26, 2023
Etiketler : deprem afad muğla
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