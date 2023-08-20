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Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
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20 Ağustos 2023 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 19:00:00

Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafında Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : sahil güvenlik yunanistan muğla göçmen
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