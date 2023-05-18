Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD deprem dairesi tarafından aktarılan bilgilere göre Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Girit Adası olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2023
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Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) -[292.86 km]Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-18
Saat:21:58:52 TSİ
Enlem:35.103 N
Boylam:24.859 E
Derinlik:9.07 km
Detay:https://t.co/UMb544Dy13@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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