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03 Ekim 2022 Pazartesi 21:04:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 21:05:00

Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve 3 can salındaki 68 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salında bulunan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında da tespit edilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Muğla açıkları Düzensiz göçmen lastik bot
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