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Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
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17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:53:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:53:00

Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen bota alınarak kıyıya getirildi.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı göçmen
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