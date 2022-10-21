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21 Ekim 2022 Cuma 19:26:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 19:26:00

Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Etiketler : Muğla yasa dışı yol Sahil Güvenlik Komutanlığı
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