Mucize kurtarış

İnanılmaz olay geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Suriye uyruklu bir ailenin çocuğu olan 2 yaşındaki Doha Muhammed, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada, ikinci kattaki dairelerinin açık bırakılan penceresine yaklaştı.

BİR SÜRE BEKLEMEYE BAŞLADI

Bu esnada aynı sokakta bir çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Fevzi Zabaat, küçük çocuğun camdan sarktığını fark edince, hemen pencerenin altına giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra da camdan düşen kız çocuğunu, yere çakılmak üzereyken havada yakalayarak hayatını kurtardı. Küçük kızın burnu bile kanamazken büyük korku yaşayan annesi, uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Olayı haber alıp gelen baba Yusuf Muhammed ise kızının hayatını kurtardığı için Cezayirli genci 200 lirayla ödüllendirdi. Ertesi gün de kurban kesti.

ALLAH RIZASI İÇİN YAPTIM

Minik Dora’nın hayatını kurtaran Zabaat, “Çocuk tam düşerken, tuttum. Allah rızası için gerekeni yaptım” diye konuştu. Bir görgü tanığı da, “Arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm. Kız aşağıya düşecekti. Arkadaşımız çocuğu havada yakalayarak, ailesine geri kavuşturdu” dedi.