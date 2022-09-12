"Mucize doktor" hastalarıyla buluştu

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini anlayıp kendi hastanesinin aciline süren ve meslektaşlarının müthiş çabasıyla hayata döndürülen Doktor Güngör Sitar, 6 ay sonra tekrar mesleğinin başında olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sitar şimdi, onu hayata döndüren doktorlar ve aynı zamanda mesai arkadaşlarıyla kendi yattığı serviste hasta bakıyor. Sitar, "13 yıldır hiç aralıksız çalışıyorum, ilk kez bu kadar uzak kaldım mesleğimden. Çizginin ötesine gidip geldim" dedi.

