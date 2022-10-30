'Mucize' dayanışma

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLİYORLAR



İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem, kimya öğretmeni Olcay Maşa ile lise öğrencisi Ebru İrevül'ü bir araya getirdi. Depremde 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'ndan bina yıkılmadan saniyeler önce dışarıya çıkarak kurtulan Olcay Maşa, evlerini kaybeden ve o zaman 10. Sınıf öğrencisi olan lise öğrencisi Ebru ile dayanışma örneği sergiliyor. 24 yıllık kimya öğretmeni Olcay Maşa, kurucusu olduğu okulda Ebru'nun eğitimini üstlendi.

Bu yıl 12'nci sınıfta okuyan ve üniversite sınavına hazırlanan Ebru İrevül, Olcay Maşa ile 'aile gibi' olduklarını söyledi. Ebru, psikoloji okumak istediğini anlattı.

GÖZÜNÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR



Depremin ardından yaşadıklarının etkisinden uzun süre kurtulamadığını ifade eden Olcay Maşa, "Sürekli gözümün önünde insanların içeride kalması ve bağrış, çığırışları vardı. Sonra dedim ki, 'Olcay kendini toparla, hayattasın ve mucizesin'. Benimle beraber o çevrede olan Ebru'yu tanımıyordum. Evleri yıkıldığı için okulumuzun hemen yanındaki bir apartman dairesine taşınırlarken tanıştık. Ebru hangi okula gitsem, diye düşünüyordu. Ona destek oldum" dedi.