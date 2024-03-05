‘Mucize bebek'ten ilk adım

Erzurum'da yaşayan Havva Erdem (33), 14 yaşında gittiği hastanede doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrendi. Çift, 2011 yılında dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a ulaştı.

Kadavradan rahim nakledilen Havva Erdem, 29 Eylül 2022'de kız bebek dünyaya getirdi. Çiftin bir buçuk yaşına basan kızları Özlenen ilk adımlarını attı. İkinci mucizenin ilk adımlarını gören Özkan, "Bir mucizeye imza attık. Rahim nakli dünya için çok hayal edilen bir şey değildi" dedi.