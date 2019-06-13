MSÜ 2019 sonuçları açıklandı mı, erişime açıldı mı? İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı heyecanla araştırılıyor. 2019 MSÜ sonuçları açıklandı mı, erişime açıldı mı? sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merak ediliyor. Heyecanlı bekleyişin devam ettiği MSÜ tercih sonuçlarının personeltemin.msb.gov.tr/ adresinde yer alan bilgilere göre sonuçların 13 Haziran tarihinde adaylara duyurulacağı açıklanmıştı. MSÜ tercih sonuçları açıklandıktan sonra aday değerlendirme puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Heyecanla beklenen sonuçlar personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

2. SEÇİM SONUÇLARI NASIL BELİRLENECEK?

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,



b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

2. SEÇİM SÜRECİ

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.