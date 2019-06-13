MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı nasıl ulaşılır? sorularının yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Binlerce adayın yakından takip ettiği Milli Savunma Üniversitesi sınavı 7 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilmişti. ÖSYM tarafından yapılan sınavın ardından tercih işlemleri alınmıştı. Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyordu. MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr/ adresinde yer alan bilgilere göre sonuçların 13 Haziran tarihinde adaylara duyurulacağı açıklanmıştı. MSÜ tercih sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Heyecanla beklenen sonuçlar personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

2’NCİ SEÇİM SONUÇLARI NASIL BELİRLENECEK?

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.