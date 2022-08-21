MSB duyurdu: PKK/YPG, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG unsurlarınca yangın çıkarıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Serdeşt köyü kırsalında önceki gün PKK/YPG'li teröristlerce 3 noktadan yangın çıkartıldığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometre kare alanda devam ettiği öğrenilirken terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye'de çıkardığı yangınlarda 100 binlerce dönüm ekili alanın yandığı, yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halkın da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.