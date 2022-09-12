MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya mesabından geldi.
Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.