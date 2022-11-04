04 Kasım 2022 Cuma 00:11:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 00:11:00
MSB: Ankara'da Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Gölbaşı ilçesinde icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Özkan Demir şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Gölbaşı ilçesinde icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Özkan Demir'in şehit olduğunu açıldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2022
- MSB: Ankara'da Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu
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