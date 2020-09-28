MSB acı haberi duyurdu: Tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu
Kaynak: AA
Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Irak'ta teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Pençe Harekatı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.
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