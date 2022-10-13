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13 Ekim 2022 Perşembe 22:40:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 22:40:00

MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğununu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Bakanlık MSB açıklama
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