DOKTOR TAVSİYESİYLE BAŞLADI



Kocaeli'de 9 yaşında kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) teşhisi konulmasının ardından doktor tavsiyesiyle yüzmeye başlayan Işıl Bozca, yıllar içinde antrenör oldu. 22 yıl önce de eşiyle birlikte Kocaeli Yüzme Kulübü'nü kurdu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün havuzunda yıllarca diğer kulüplerle verdiği "kulvar kapma" mücadelesini, Derince Belediyesi'nin desteğiyle yapılan yüzme havuzu ve spor kompleksinde devam ettirdi.

YÜZLERCESİ TÜRKİYE DERECESİ ALDI



Kocaeli Yüzme Kulübü'nü bir sporcuyla kuran Bozca, 60 bin kişinin hizmet almasını sağladı. Bir Avrupa ve bir dünya şampiyonunun yetiştiği kompleksteki sporculardan yüzlercesi de Türkiye derecesi aldı. Şu an 42 yaşında olan Bozca, kendi adıyla 5 yıldır işlettiği komplekste yüzme ve fitness ile kick bokstan pilatese, zumbadan su altı sporlarına kadar 15 farklı branşta, Yüzme, Modern Pentatlon, Su Altı Sporları ve Triatlon federasyonlarına sporcu yetiştiriyor.

HERKES YÜZMELİ



Işıl Bozca, kendisini "Anne, eş, iş kadını, yüzme antrenörü, kadınlar için, çocuklar için mücadele eden bir kadın." diye tanıtarak, herkesin "anne sütü kadar gerekli" gördüğü yüzmeyle tanışmasını arzuladığını aktardı. Bozca "Önce yüzme öğrendim, sonrasında sağlığıma kavuştum. Kendim gibi dezavantajlı kişilere yüzme öğretmeye, kadınlar, çocuklar derken kulüplerde hizmet vermeye başladım" diye konuştu.