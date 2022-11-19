Motosiklet tutkunu köpek yollarda

Yozgat'ta fidan ve çiçek yetiştiriciliği işi ile uğraşan Ziya Üstüntaş'ın (65) yolu üç yıl önce Rus Collie cinsi köpeği ile kesişti. Henüz yavru iken köpeği besleyen Üstüntaş'ın en iyi arkadaşı o günden sonra köpeği oldu. Sadakatiyle dikkat çeken köpek, sahibi ile motosiklet üzerinde işe gidip geliyor.

