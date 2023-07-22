Motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Kaynak: AA
İstanbul Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
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