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22 Temmuz 2023 Cumartesi 21:29:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 21:29:00

Motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Etiketler : Motor arızası sürüklenen tekne ambarlı
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