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05 Haziran 2024 Çarşamba 19:41:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 19:41:00

Mor baklava! Şeker hastaları da yiyebilecek

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Artık alışagelmiş baklava tariflerini bir kenara bırakalım. Bu baklavayı görünce çok şaşıracaksınız. Hem rengi hem tadı bambaşka… Orman meyveleriyle renklendirilen mor baklava aynı zamanda sağlıklı baklava lezzetlerimizden. Peki, mor baklava neyden yapılır, içinde ne var? Mor baklava nasıl yapılır? İşte, mor baklava tarifi ile ilgili merak edilenler...

Şeker hastalıkları, kilo sorunu veya yüksek tansiyon problemi yaşayanlara müjdemiz var! Orman meyveleriyle lezzetlendirilen mor baklavayı yiyebilirsiniz. Şerbetini hazırlayıp üzerine dökerek kolaylıkla evde hazırlayabileceğiniz mor baklava 40 kat yufka ile hazırlanıyor.

Peki, mor baklava içinde ne var? Mor baklava nasıl yapılır? İşte lezzet harikası mor baklava tarifi ve malzemeleri...

Mor baklava malzemeleri

Hamuru için;

1 bardak sıvı yağ

Yarım su bardağı böğürtlen suyu

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

5 buçuk su bardağı un

2 buçuk yemek kaşığı pancar püresi

2 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için;

1 buçuk çay bardağı Antep fıstığı

Şerbeti için;

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Mor baklava nasıl yapılır?

Öncelikle şerbeti için bir kaba şeker ve su ekleyerek kaynatın. Kaynamaya başladığında birkaç damla limon sıkın ve ocağı kapatın.

Hamuru için yumurta, pancar püresi ve unu bir kaba alarak iyice karıştırın.

Ardından diğer malzemeleri ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Daha sonra hamurun üzerini örtüp on beş dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırıp baklava yufkası inceliğinde açın. Aralarına antep fıstığı serpip yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Baklava dilimlerini kesip 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak yufkaya ılık şerbeti döküp şerbeti çekmesini bekleyin. Birkaç saat dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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