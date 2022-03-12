Mola Evi, yuvası oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı olarak 2020 yılında hayata geçirilen Mola Evi, birçok özel gereksinimli bireye olduğu gibi kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi, yani beyin felci hastası Elif Naz Kendir'e de yuva oldu. Daha 2 yıl önceye kadar annesi Fadile Kendir'e, "Ben niye arkadaşlarımla oturamıyorum? Anne benim niye arkadaşım yok?" sorularını soran Elif Naz, şimdi arkadaşlarıyla birlikte Mola Evinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çeşitli aktivitelere katılıyor. Kişisel el becerileri ve okuma yazma konusunda da epey yol kat eden Elif Naz'ın neşesi ailesine de nefes oldu.



"Arkadaşlık eksiğini tamamlıyoruz"

Mola Evinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden anne Fadile Kendir, aldıkları hizmetleri anlattı. Elif Naz'ın, 3 ablasıyla da vakit geçirdiğini, ancak bireysel olarak arkadaş edinmek istediğini söyleyen Anne Kendir, "'Ben niye arkadaşlarımla gidemiyorum. Ben niye arkadaşlarımla oturamıyorum. Anne benim niye arkadaşım yok? Ben arkadaşlarımla gidip oturmak istiyorum. Kahve içmek istiyorum.' Elif Nazım böyle diyordu. Ben gelip burada öğretmenlerine anlatmıştım. Sağ olsun şimdi arkadaşlarıyla götürüyorlar onları. Kafelere götürüyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Orada o arkadaşlık eksiğini tamamlıyoruz. Kimseye güvenmem ama buradaki öğretmen ve arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu boşluğu tamamlıyorlar. Ablaları her yere götürürler; kafelere, spora her yere götürürler ama burası daha çok hoşuna gidiyor. Arkadaşlarıyla yapması, servisle gidip gelmesi çok hoşuna gidiyor. Elif'i bayağı rahatlatıyor" dedi.

Haftanın iki günü Mola Evine geldiğini söyleyen Anne Kendir, "Elif'i sabah saat 9.00-10.00 gibi bırakıyorum, akşam 15.00'e kadar çarşıdaki bütün işlerimi halledebiliyorum. Gezmem olsa gezmeye gidiyorum; yani benim için bir nefes oluyor burası" diye konuştu.

Anne Kendir, Elif'in kaydettiği ilerlemeyi anlatarak, "Hem okumada hem sosyalleşmede Elif Naz'ın ilerlemesi çok oldu. Burada bireysel kaldığı, bir şey öğrettikleri için Elif Naz daha fazla şeyler öğrendi. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak kendini daha rahat hissediyor. İki gün evde otursak Elif Naz hırçınlaşıyor ama buraya geldiği zaman o hırçınlığı kalmıyor. Öğretmenleri çok ilgililer, hepsine de çok teşekkür ediyorum. Okuması bayağı gelişti burada. El becerileri eskiye göre daha düzeldi. Burada boncuk diziyor; bileklikler, takılar yapıyor. Evdeki herkese de hediye ediyor" ifadelerini kullandı.

