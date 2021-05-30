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30 Mayıs 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 18:30:00

'Mohi bana eşimden yadigar'

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Ata anne şefkatiyle yaklaşan, onunla her gün saatlerce konuşan Sabriye Hızel 'İsteyen çok oldu ama satmadım, o eşimin yadigarı' dedi.

PİSTTE RAKİP TANIMAYAN BİR ATTI

Düzce'de yaşayan Tahsin ile Sabriye Hızel çifti, 1999 yılında yarış atı alarak, 'Mohi' ismini verdi. 'Mohi', ilk yarışına 9 Mart 1999'da çıktı ve Adana'da yapılan yarışları 3'üncü tamamladı. 69 kez koşan 'Mohi', 6 kez birinci, 4 kez de ikinci geldi. 'Mohi' emekliye ayrılınca Hızel çifti, dişi atlarını başkasına vermeye kıyamayıp, evlerinin ahırında bakmaya başladı.

GECELERİ KALKIP KONTROL EDİYOR

Tahsin Hızel'in yaşamını yitirmesinin ardından Sabriye Hızel, eşinden yadigar attan vazgeçemeyip, bakmaya devam etti. 'Mohi' ile sürekli konuşan Hızel, "Eşim öleli 6 sene oldu. Eşimin bana yadigarı. Kaybetmek istemiyorum, başkaları üzsün istemiyorum. İsteyenler çok oldu kimseye vermedim. Gece bile kalkıp, kontrol ediyorum" diye konuştu.

Etiketler : yarış atı düzce yaşam haberleri
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