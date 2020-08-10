Moğolistan'daki hortum felaketinde 33 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Moğolistan'da meydana gelen hortumda 33 kişi yaralandı. Hortum anları kameralara saniye saniye kaydedildi.
Moğolistan'ın Baotou şehrinde bulunan Darhan Banner bölgesinde dün öğleden sonra çıkan hortum nedeniyle 3’ü ağır 33 kişi yaralandı.
Hortumun vurduğu bölgede bulunan 100 yurt hasar gördü.
Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarırken, ağır yaralı olan 3 kişinin durumunun stabil olduğunu açıkladı.
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