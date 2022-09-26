26 Eylül 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 17:30:00
Modifiye araç tutkunları buluştu
Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda modifiye araç tutkunu, Sinop'ta düzenlenen Modifiye Araç Fuarı'nda bir araya geldi. Ü
Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda modifiye araç tutkunu, Sinop'ta düzenlenen Modifiye Araç Fuarı'nda bir araya geldi. Üç yüz modifiye aracın katıldığı fuardaki yarışmalar sonunda 9 araç sahibine kupa verildi.
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