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26 Eylül 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 17:30:00

Modifiye araç tutkunları buluştu

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Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda modifiye araç tutkunu, Sinop'ta düzenlenen Modifiye Araç Fuarı'nda bir araya geldi. Ü

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda modifiye araç tutkunu, Sinop'ta düzenlenen Modifiye Araç Fuarı'nda bir araya geldi. Üç yüz modifiye aracın katıldığı fuardaki yarışmalar sonunda 9 araç sahibine kupa verildi.

Etiketler : Modifiye araç tutkunları buluştu modifiye araç Sinop
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