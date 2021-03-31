  • BIST
    1391.73
  • Dolar
    8,2508
  • Euro
    9,7293
  • Altın
    451,6950
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 551 bini geçti
Pakistan ve Hindistan yaklaşık 2 yılın ardından ticarete başlıyor
İstikbal, Azerbaycan'daki mağaza ağını genişletiyor
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
İki ülke arasında "casus krizi
Bakan Varank müjdeyi verdi! Türkiye dünyada 4'üncü sırada
Ülkeye deli gömleği giydirildi
Dünyada örneği yok! Türk SİHA'ları öncü olacak
Dünya Türkiye'yi konuşacak! İMECE için tarih belli oldu
Bakan Koca duyurmuştu: BionTech aşısı Türkiye'ye getirildi
AYM'den Gergerlioğlu kararı: Talebi reddedildi
Normalleşme desteği devreye giriyor
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı!
Biden'a "sözde soykırım" baskısı
AB ve BM'den Türkiye'ye övgü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2-3 hafta içinde üretim yapılacak
CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki: PR için konuşmuş
SpaceX'in Mars projesi Starship'ten kötü haber!
"Türk polisine koskoca bir alkış" deyip duyurdu
Otizmli annelerinden yalnızlığın filmi
MOBİL KUAFÖR
Nikah şekerinin yerini kolonya aldı
İlk yaş mutluluğu
31 Mart 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 17:30:00

MOBİL KUAFÖR

ABONE OL

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay önce hayata geçirilen 'Mobil Kuaför Projesi' şimdiye kadar 2 bin kişiye ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay önce hayata geçirilen 'Mobil Kuaför Projesi' şimdiye kadar 2 bin kişiye ulaştı. 'Yar Saçların Lüle Lüle' sloganıyla hizmet veren Mobil Kuaför, kırsal kesimlerde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Gidilen yerlerde mahalle meydanlarına park edilen mobil kuaför aracını gören ve duyan köylüler, sıraya giriyor.

Tüm sağlık ve hijyen kurallarına titizlikle dikkat edilen mobil kuaförden, her kesimden vatandaş faydalanıyor. Pandemi önlemleri kapsamında mobil kuaför aracına binen vatandaşların ateş ölçümleri yapılıp, dezenfektan veriliyor. Hizmet sonrasında ise kadınlara tarak, şampuan ve el kremi; erkeklere de kolonya, tıraş köpüğü ve jilet, çocuklara ise bebek şampuanı hediye ediliyor.

Etiketler : Mersin Büyükşehir Belediyesi Pandemi Mobil Kuaför Projesi
İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor

İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor
Zehra'nın keyfi yerinde

Zehra'nın keyfi yerinde
Bebek geliyor!

Bebek geliyor!
Hem pop hem caz

Hem pop hem caz
Hayatımız gösterişli değil normal

Hayatımız gösterişli değil normal
Gökçe geçmişe götürecek

Gökçe geçmişe götürecek
Onur çekecek Hazar oynayacak

Onur çekecek Hazar oynayacak
Demet'i korkutan takip

Demet'i korkutan takip
Romanya -Türkiye arası online düet!

Romanya -Türkiye arası online düet!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER