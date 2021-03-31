MOBİL KUAFÖR

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay önce hayata geçirilen 'Mobil Kuaför Projesi' şimdiye kadar 2 bin kişiye ulaştı. 'Yar Saçların Lüle Lüle' sloganıyla hizmet veren Mobil Kuaför, kırsal kesimlerde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Gidilen yerlerde mahalle meydanlarına park edilen mobil kuaför aracını gören ve duyan köylüler, sıraya giriyor.



Tüm sağlık ve hijyen kurallarına titizlikle dikkat edilen mobil kuaförden, her kesimden vatandaş faydalanıyor. Pandemi önlemleri kapsamında mobil kuaför aracına binen vatandaşların ateş ölçümleri yapılıp, dezenfektan veriliyor. Hizmet sonrasında ise kadınlara tarak, şampuan ve el kremi; erkeklere de kolonya, tıraş köpüğü ve jilet, çocuklara ise bebek şampuanı hediye ediliyor.