MİT'in yurt dışından getirdiği FETÖ sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi

MİT'in yurt dışından getirdiği FETÖ sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sevilay, başka bir ilden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Mütalaada, yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen Sevilay'ın "örgüte silah sağlamak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlandığı hatırlatıldı.

Yargılamada gelinen aşamada Sevilay'ın terör örgütü PKK mensuplarına mühimmat temin ettiği suçlaması için yeterli delil bulunmadığı aktarılan mütalaada, sanığın FETÖ irtibatının tespit edildiği vurgulandı.

Bu kapsamda sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Gürbüz Sevilay ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma 17 Ocak 2023'e ertelendi.

MİT OPERASYONUYLA ÖZBEKİSTAN'DAN GETİRİLDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat 2021'de Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Mahkeme, Sevilay'ın hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanları ile tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.