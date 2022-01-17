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17 Ocak 2022 Pazartesi 18:53:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 18:54:00

Mısır tezgahından malzemeleri çalınan engelli gence destek

Kaynak: DHA

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Bursa'da mısır satarak geçimini sağladığı seyyar arabasındaki akü ve malzemeler çalınan bedensel engelli Onur Aşa'ya (25) hayırseverlerden yardım eli uzandı. Aşa'nın biriken ev kirası ve elektrik faturaları da ödendi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tek başına yaşayan yüzde 75 bedensel engelli Onur Aşa, patlamış mısır sattığı arabasını evinin önüne bırakarak içeri girdi. İddiaya göre Aşa'yı takip eden şüpheli ya da şüpheliler tarafından mısır arabasındaki akü ve malzemeler çalındı. Çevredeki esnaf, arabanın dağıtılmış olduğunu fark edince evinde bulunan Aşa'ya haber verdi. Mısır arabasının halini gören Aşa, büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, ilçedeki hayırseverler de gence destek oldu. Birçok hayırsever Aşa'ya ulaşarak yardım ederken, İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı, evinde ziyarette bulundu. Yapılan incelemede, Aşa'nın kirasını ödeyemediği, elektrik faturasını yatıramadığı için de icralık olduğu ortaya çıktı.

İHH, 2 bin TL'lik elektrik faturası ile biriken 3 bin TL'lik ev kirasını öderken, mısır arabasından çalınan akü ve diğer malzemeleri de temin etti. Yalnız yaşayan Onur Aşa'ya kışlık kıyafetler alınırken, her gün 3 öğün yemek verileceği de öğrenildi. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da, engelli gence erzak ve mısır arabasında kullanacağı gıda malzemeleri yardımında bulundu.

Etiketler : bursa mısır elektrik faturası onur aşa
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