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30 Mayıs 2021 Pazar 15:32:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 15:32:00

Misafir odasında sınıf

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3'ü öğretmen, biri doktor olan Şin kardeşler, çocuklarının eğitimden geri kalmaması için evin misafir odasını sınıfa çevirdi. Ahmet Şin, evinin misafir odasına masa ve sandalye yerleştirerek, sınıf ortamı oluşturuldu.

Aynı aileden 9 öğrenci, dershaneyi aratmayan odada EBA aracılığıyla derslerini takip ediyor, öğretmen olan yakınlarının desteğiyle sınavlara hazırlanıyor. Sosyal bilgiler öğretmeni Ahmet Şin, "Her gün okul ortamı gibi ders yapıyoruz" dedi.

Sosyal bilgiler öğretmeni Şin, ailede 3 öğretmen ile bir doktor olduğunu, bu nedenle salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek istediklerini söyledi. Çocukların hedeflerinden uzaklaşmamaları için misafir odasını sınıfa çevirdiklerini anlatan Şin, öğrencilerin ev ortamında çalışabilecekleri bir ortam oluşturduklarını ifade etti. Ailedeki eğitimcilerin çocukların ders çalışmalarına öncülük ettiğini aktaran Şin, şunları kaydetti: "Hemen her gün çocuklarımızın başında etüt yapacakları şekilde bekliyoruz. Sorusu olan kardeşlerimizin, evlatlarımızın sorusunu çözüyoruz. Branşımızın dışında takıldıkları bir konu varsa da videolardan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepsi hedefi yüksek öğrenciler. Diğer öğrencilerimize de uzaktan eğitimle ders veriyoruz. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada 9 öğrenci var. Tamamı da ailemizden, benim ve kardeşlerimin çocukları. Ona rağmen sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ediyoruz. Girişte dezenfektan kullanılıyor, maskeler de sürekli yenileniyor. Temennimiz, bu salgın sürecinin yakın zamanda tamamen bitmesi ve okul ortamında çocuklarımıza kavuşmamızdır." Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Enes Akın de verimli şekilde ders işlediklerini belirterek, "Okuldaki derslerle birlikte üniversite sınavlarına da hazırlanıyoruz. Burada dershaneyi aratmayan ortamda ders çalışıyoruz. Dayılarımın hepsi farklı branşlarda eğitimci. Takıldığımız konuları onlara gösteriyoruz. Bu işe öncülük ettikleri için onlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Etiketler : hakkari yüksekova öğretmen misafir odası sınıf
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