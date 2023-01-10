Miras kedilere kameralı takip
Konya'da ambulans şoförü Cengiz Sivri, müstakil evin bahçesinde zamanla 50'den fazla hayvanla ilgilenmeye başladı.
Konya'da bir yıl önce kaybettiği babasına ait 6 kedinin bakımını üstlenerek haftanın belirli günleri 70 kilometre yol yapan ambulans şoförü Cengiz Sivri, müstakil evin bahçesinde zamanla 50'den fazla hayvanla ilgilenmeye başladı. Maaşının büyük kısmını kedilerin beslenmesine ayıran Sivri "Eve kedileri izlemek için güvenlik kamerası kurdurdum. Oradan da kedilere bakıyorum" dedi.
- Çoruh Nehrinde Yeşilbaşlı ördek zamanı
- Dersimiz: Burma kadayıf yapımı
- Miras kedilere kameralı takip
- Özikizler Künefe'den ihracat hamlesi: Hedef 3 milyon euro
- Denizli'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
- Bugün burçları neler bekliyor? 10 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları