Miras kedilere kameralı takip

Konya'da bir yıl önce kaybettiği babasına ait 6 kedinin bakımını üstlenerek haftanın belirli günleri 70 kilometre yol yapan ambulans şoförü Cengiz Sivri, müstakil evin bahçesinde zamanla 50'den fazla hayvanla ilgilenmeye başladı. Maaşının büyük kısmını kedilerin beslenmesine ayıran Sivri "Eve kedileri izlemek için güvenlik kamerası kurdurdum. Oradan da kedilere bakıyorum" dedi.

