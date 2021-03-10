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Mi'raciye geleneği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatılacak
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10 Mart 2021 Çarşamba 10:10:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 10:10:00

Mi'raciye geleneği kandil gecesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatılacak

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Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan unutulmaya yüz tutmuş vakıf kültürü geleneği olan Mi'raciye, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilecek.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan Mi'raciye, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilecek.

Miraç Kandili gecesi düzenlenecek program, Ayasofya'nın yanı sıra saat 21.15'te de Şehir Ekranı TV üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Ayasofya Camii semalarında yankılanacak

100 yılı aşkın süredir Bursa'da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde okunan Kutbü'n Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi, bu kez Ayasofya Camii semalarında yankılanacak. Esenler Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve TRT Müzik iş birliği ile yeniden ekranlara taşınacak.

Albüm ve kitap dağıtılacak

Miraç Kandili programı kapsamında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilmiş ve Esenler Belediyesi katkılarıyla kaydı yapılmış "Mi'raciye" albümü de Ayasofya ziyaretçilerine dağıtılacak.

Mehmed Safiyüddin Erhan'dan alınan ve 1700'lü yıllardan bugünlere ulaşan tek tarihi ses kayıtları, proje sahibi tanburi Cüneyt Bayraktar tarafından dinlenerek, meşk sisteminin son temsilcilerinden Hubcuzade Şakir Çetiner'in okuduğu tavırda notaya alındı ve albümdeki Miraciye icrası da bu notadan yapıldı.

Sanat yönetmenliğini İhsan Özer'in üstlendiği albüm, Osmanlı dönemindeki Miraç kandillerinde Mi'raciye okunması geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Miraç Kandili programı sonunda, Cüneyt Bayraktar'ın titiz çalışmaları sonucu ortaya çıkan Mi'raciye kitabı da vatandaşların ilgisine sunulacak.

Miraç Kandili programı, 300 yıllık Mi'raciye geleneklerine uygun olarak yerine getirilecek ve Mi'raciye kıraatinin ardından dinleyicilere süt ile kandil simidi ikram edilecek.

Etiketler : miraç miraç kandili ayasofya camii
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